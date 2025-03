Tatiana Madureira, ex-concorrente do 'Big Brother 4', esteve à conversa com Cristina Ferreira no programa 'Dois às 10' desta sexta-feira, dia 28 de março. Sem conter as lágrimas, Tatiana falou do afastamento do pai - que aconteceu após o divórcio.

"O meu pai divorciou-se da minha mãe, mas também de mim. Ele não quer aproximação. O que mais me dói não é a falta de ligação comigo - eu sou adulta, consigo gerir as minhas emoções - mas o que me custa são eles", notou, referindo-se aos filhos Lucas e Martim.

"O Lucas pensa que o avô está a viajar de avião o ano inteiro. Eles vão crescer e vão saber a verdade", continuou.

"Houve ali uma altura em que ainda falámos, mas não há ligação possível, não por falta de vontade minha, mas da dele. Quando se arrepender vai ser tarde", lamentou, confessando que a mágoa e a raiva não param de crescer.

Veja aqui o momento.

