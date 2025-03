Tatiana Madureira fez parte do leque de concorrentes de 'Big Brother 4'. Passados 22 anos, a ex-participante do reality show voltou à televisão.

Agora com 41 anos, casada e mãe de dois filhos, Tatiana recorda com carinho a sua entrada no programa e o assédio do público após a saída.

"[No dia seguinte a sair do 'Big Brother'] Fui ao Colombo almoçar com uma amiga, e tive de entrar numa loja de bebé [para fugir da multidão]. Escondi-me dentro de um baú. Mas a sério que isto é mesmo verídico, porque não dava, não conseguia almoçar", lembrou.

"As pessoas queriam fotografias, falar connosco, queria tocar-nos, que é uma coisa que a mim em incomoda um bocado", confessou, explicando que aprendeu mais tarde a lidar com o assédio.

Leia Também: 'Big Brother 2025'. Já são conhecidos os nomeados em risco de expulsão