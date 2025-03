Cláudio Ramos anunciou na noite de quinta-feira, 27 de março, o leque de nomeados que está em risco de expulsão na gala de domingo do 'Big Brother 2025'.

Nesta edição do reality show as regras relativas às nomeações mudaram, sendo que todos os concorrentes que estão no armazém ficam automaticamente nomeados. Até quinta-feira existem trocas entre os participantes, com uma última troca neste dia que dita quem são os concorrentes nomeados. Os que ficaram na casa estão a salvo e os que estão no armazém em risco de expulsão.

Assim sendo, estão nomeados e em risco de abandonar o formato Micael (que teve uma nomeação direta), Diogo, Inês, Leonardo e Carina. Os fãs do reality show devem agora votar nos concorrentes que querem salvar.

