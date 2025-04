Catarina Miranda apontou duras críticas à produção de 'Big Brother 2025'.

A participante, que foi expulsa do reality show por ter atirado um copo de vidro durante uma discussão e os estilhaços terem acertado num outro participante do programa, condenou o mesmo não ter acontecido devido a uma situação considerada violenta nesta edição do 'BB'.

Em causa está a atitude de Lisa Schincariol, que atirou um copo contra Manuel Rodrigues.

"Ato irrefletido = expulsão; Ato intencional = nomeação direta", apontou Mirando ao partilhar as imagens nas suas redes sociais.

Lisa, recorde-se, teve direito a apenas uma nomeação direta após a sua atitude.

Leia Também: Nuno do 'Big Brother': "O médico disse: '15 segundos e não sobrevivias'"