Nuno Brito e Lisa Schincariol são possivelmente o próximo casal do 'Big Brother 2025'. A proximidade entre os dois participantes do reality show está a crescer, fazendo igualmente aumentar o rumor de que os dois já se conheciam do exterior.

Uma amiga de Lisa marcou presença esta quinta-feira, 24 de abril, no 'Dois às 10', da TVI, e em direto esclareceu que a especulação não corresponde à verdade.

"Gostava de esclarecer que a Lisa e o Nuno não se conhecem cá de fora", assegurou.

Lisa terá dito numa conversa recente a propósito de um envolvimento com Nuno: "Não deu lá fora, também não vai dar aqui". Porém, a amiga garante que esta se referia a relações no geral e não ao facto de já se ter envolvido com Nuno.

"No meu entender, ela quis dizer que teve uma relação de cinco anos que não funcionou", justificou.

