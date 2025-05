Parece que há oficialmente mais um casalinho no 'Big Brother 2025'. Depois de Carolina e Diogo, Nuno Brito e Lisa Schinc trocaram o primeiro beijo diante de todos.

Esta é a primeira troca de carinho dos concorrentes do reality show a acontecer diante das câmaras.

O beijo do casal decorreu no jardim e foi captado e mostrado em direto na emissão do 'Última Hora', com Alice Alves.

Veja aqui as imagens que estão a dar que falar entre os fãs.