Finalmente aconteceu, Carolina e Diogo trocaram o primeiro beijo na casa do 'Big Brother 2025' e são oficialmente o casal do momento no reality show da TVI.

"Já não escondem. Carolina e Diogo dão beijo apaixonado", enalteceu a produção do programa, ao revelar nas redes sociais as imagens que registaram o momento.

Os participantes trocaram carinho enquanto estavam sozinhos no quarto, apenas perante o olhar atento das câmaras.

Ora veja:

