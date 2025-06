Nuno Brito marcou presença esta segunda-feira, 9 de junho, no 'Dois às 10', da TVI, para fazer o balanço da sua participação no 'Big Brother 2025'. O participante do reality show foi expulso do programa na gala do último domingo.

Questionado por Cláudio Ramos, Nuno respondeu à questão: afinal, ele e Lisa já se conheciam fora do 'Big Brother'?

"Nunca tinha visto a Lisa na vida", assegurou o ex-participante, dando conta de que os rumores de que os dois já se conheciam foram criados pelos próprios.

Lisa e Nuno entraram numa brincadeira para confundir outros participantes, o que fez crer cá fora que os dois não eram desconhecidos quando entraram no 'BB'.

