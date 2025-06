A casa mais vigiada do país ficou sem mais um concorrente que saiu na gala do passado domingo, 8 de junho.

Num 'duelo' final com Carina, Nuno Brito ficou apenas com 47% dos votos do público enquanto a candidata de Viseu conquistou 53% da votação. Sendo assim, foi Nuno a sair do programa.

Quando chegou a estúdio, Nuno teve um 'poder' (já que esta era a gala dos poderes), e atribuiu um voto a um dos concorrentes que estão dentro da casa. Carina foi a escolhida.

Leia Também: Fã de 84 anos em lágrimas ao ser surpreendida em direto pelo Big Brother