A casa mais vigiada do país acabou de ficar sem outro concorrente. Na gala do passado domingo, 6 de abril, Cláudio Ramos anunciou o terceiro expulso do 'Big Brother'.

Ana Neto foi a pessoa menos votada pelo público com apenas 38% dos votos. Inês Vilhalva ficou com 62% no 'duelo' entre as duas.

Igor Rodriguez foi o primeiro salvo, seguido de Carina Frias.

Ana Neto junta-se, desta forma, a Leonardo Gerevini e Mariana Costa, os primeiros concorrentes expulsos do programa.