Criado em 2024, o festival “É um Encontro” contou na sua primeira edição com cerca de 11.000 visitantes. Para este ano, a organização estima um aumento da afluência, reforçando a programação com momentos gastronómicos, sessões formativas e debates em torno de temas sociais.

No programa estão previstos showcookings em três formatos distintos: Tradição, com receitas preparadas por membros da comunidade; Fusão, que junta chefs profissionais e cozinheiros locais; e Chefs, com nomes reconhecidos da gastronomia nacional. Entre os participantes confirmados estão Justa Nobre, Tia Cátia, Chakall, Nuno Bergonse e Rui Ribeiro.

Além das demonstrações culinárias, o festival promove workshops práticos. No dia 12 de setembro, a bartender Constança Cordeiro lidera uma sessão sobre cocktails. Outros workshops serão dinamizados por membros da comunidade, promovendo a troca de saberes e técnicas entre diferentes culturas.

O Palco Tertúlia acolhe conversas sobre temas como responsabilidade social, igualdade de género na gastronomia, expressão cultural através da culinária e histórias locais. Entre os intervenientes estão a jornalista Alexandra Prado Coelho, o investigador Virgílio Gomes, o cozinheiro Mário Rolando e representantes de organizações e projetos locais.

O encerramento das tertúlias ocorre com a sessão “É um Sucesso… da Amadora”, onde serão apresentados percursos de vida de pessoas da cidade, com impacto nas áreas da gastronomia, cultura e desporto.

O festival integra-se no programa Comunidades em Ação, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência, e baseia-se na participação ativa da comunidade local. "O projeto pretende promover a troca de experiências entre cozinheiros de diferentes origens, fomentar a reinvenção de pratos tradicionais e valorizar a diversidade cultural do concelho", sublinha a organização.

A entrada é livre. O evento decorre ao ar livre e está aberto a todas as faixas etárias.