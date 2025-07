O Paris Saint-Germain perdeu contra o Chelsea na final do Mundial de Clubes. Ao ver o namorado João Neves ser derrotado, Madalena Aragão não tardou a mostrar o seu apoio publicamente.

Madalena Aragão faz questão de acompanhar e apoiar o namorado João Neves na sua carreira de futebolista, e no passado fim de semana não foi exceção. O jogador português esteve numa partida frente ao Chelsea, pelo Paris Saint-Germain, na final do Mundial de Clubes, e foi derrotado. Aliás, além do Chelsea ter vencido o PSG por 3-0, João Neves foi expulso pela primeira vez durante a partida. Após o resultado, Madalena Aragão não tardou a recorrer às stories da sua página de Instagram para mostrar publicamente o seu apoio ao companheiro. "Apesar de tudo, foi uma época sensacional! Muito, muito orgulhosa. Sempre", escreveu a jovem atriz junto de uma fotografia de João Neves. Publicação de Madalena Aragão© Instagram_madalena_aragao_ Esta mensagem de Madalena Aragão chegou pouco depois de o próprio João Neves ter reagido à derrota. "Estamos dececionados por não voltarmos para casa com um novo troféu, mas orgulhosos do nosso desempenho e da nossa temporada. Obrigado pelo apoio. Força, Paris", escreveu. De recordar que antes da partida do PSG na final do Mundial de Clubes, João Neves esteve a desfrutar de momentos de descanso com a namorada Madalena Aragão em Nova Iorque.

No passado mês de junho, Madalena Aragão festejou publicamente a vitória do seu amor e do clube Paris Saint-Germain, pois venceu a Liga dos Campeões.

O PSG venceu, na altura, o Inter, por 5-0, em Munique, e a atriz fez questão de parabenizar o namorado.

"João, fizeste história. Vieste para Paris sem conhecer nada nem ninguém, sem saber falar a língua e sozinho. Hoje, passado 9 meses, tens uma equipa a quem podes chamar família e és um verdadeiro parisiense", disse.