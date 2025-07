A relação de João Neves e Madalena Aragão está a cada dia mais sólida. A atriz 'não larga' o namorado, fazendo questão de o acompanhar onde quer que ele vá. Prova disso é a sua recente passagem por Nova Iorque.

João Neves, de 20 anos, ainda não teve direito a férias. O jovem futebolista português passou os últimos dias nos Estados Unidos da América, para disputar o Mundial de Clubes ao serviço da sua atual equipa, o Paris Saint-Germain, e contou com a companhia da namorada.

Madalena Aragão, de 19 anos, viajou para os Estados Unidos para ver jogar o amado e aproveitar ao seu lado os dias de pausa.

Inseparáveis, a atriz e o futebolista não desperdiçaram o tempo partilhado e aproveitaram para juntos conhecerem Nova Iorque.

João Neves partilhou fotografias apaixonadas nas redes sociais ao lado da companheira, tal como fez Madalena.

As imagens da passagem do casal por Nova Iorque estão agora disponíveis na galeria. Veja estas e outras fotografias românticas do casal.

"Podia estar a aproveitar com as amigas, mas escolheu estar com o João Neves"

A relação de Madalena Aragão e João Neves e a recente passagem do casal por Nova Iorque foi tema de conversa no programa 'V+ Fama', do canal V+TVI, no qual o painel de comentadores fez rasgados elogios à forma como os dois jovens têm gerido o namoro até aqui.

"É interessante a Madalena acompanhar o João onde quer que ele esteja. Ela podia perfeitamente estar com as amigas dela a curtir o verão algures num paraíso tropical, mas escolheu Nova Iorque, que é onde se encontra o João Neves, e aproveitar a companhia dele", enalteceu o comentador Pedro Capitão.

"Há que saber trabalhar estas relações à distância e, na minha opinião, o João Neves e a Madalena Aragão são exemplo desse casal que consegue trabalhar uma relação à distância. Nota-se que tanto um como o outro colocam esforço de ambas as partes para que isto resulte", reforçou ainda.

Madalena Aragão vive entre Portugal e Paris por amor

Madalena Aragão confirmou o fim do namoro com o também ator Lucas Dutra em julho de 2024, durante a Festa de Verão da TVI. Semanas depois, surgiram os primeiros rumores de romance com João Neves.

A atriz e o futebolista começaram a ser vistos em clima de grande cumplicidade, não tardando até que o namoro fosse assumido publicamente.

Quando o romance começou, João Neves vestia ainda a camisola do Sport Lisboa e Benfica. Pouco depois, o jovem assinou pelo Paris Saint-Germain [PSG] e mudou-se para Paris. Porém, nem a distância foi impedimento para o amor durar.

Madalena Aragão passou a viver entre Lisboa e Paris, onde está longas temporadas para acompanhar o namorado e matar saudades. Tal como a própria assumiu, já fez em 2025 mais de 30 voos. Um sacrifício necessário para fazer a relação durar, matar saudades e conseguir cumprir os compromissos profissionais que tem em Portugal enquanto atriz e modelo.