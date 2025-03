Inês Morais usou nos últimos dias as suas redes sociais para numa rara partilha declara-se publicamente ao namorado, a quem sempre se referiu como Pedrinho.

"Hoje é o dia do meu namorado e melhor amigo. Parabéns a ti que és o melhor do mundo. Amo-te", pode ler-se numa fotografia do casal.

A vencedora de 'Big Brother' e 'Desafio Final' encontra-se atualmente em Parpaner Rothorn, montanha na Suíça, com a cara-metade.



