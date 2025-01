Se antes mal os víamos comentar juntos, agora Márcia Soares e Francisco Monteiro parecem ser a aposta certeira da TVI para, juntos, abordarem os últimos acontecimentos passados na casa do 'Secret Story - Desafio Final'.

Os dois ex-concorrentes de 'Big Brother 2023', que passaram a seguir-se nas redes sociais nos últimos dias (depois do rumor de que Zaza já não namora com Bárbara Parada), divertem o público com as suas constantes picardias.

No 'Diário' de terça-feira, 22 de janeiro, Mafalda Castro questionou os comentadores: "houve privações na vossa edição?".

"A Márcia não passou por essas privações, esteve no anexo para aí dois dias", reagiu Francisco Monteiro, despoletando mais uma picardia entre ambos.

"Mas querem lavar roupa suja aqui?", reagiu, em tom de brincadeira, Mafalda Castro.

"Não, deixamos isso para outro sítio", respondeu Márcia. "Acho que é melhor, isso tem de ser no 'Extra'... Tem de ser depois da meia-noite", completou a apresentadora.

Reveja aqui o momento.

