A Doença de Parkinson é uma das doenças neurodegenerativas mais comuns, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, estimando-se que acometa 4 milhões de pessoas em todo o mundo.

Bruno Burjaili, neurocirurgião especialista em Parkinson, explica que vários estudos têm trazido "respostas que nos ajudam a entender melhor o problema e saber como atuar sobre esta doença, com o objetivo de melhorar a vida das pessoas envolvidas".

Conheça 4 descobertas recentes

1. Medicamento para diabetes pode ter efeito contra Parkinson:

Segundo um estudo publicado recentemente na New England Journal of Medicine, o medicamento “lixisenatida”, usado normalmente para tratar diabetes, pode ter bons efeitos também na redução da progressão de problemas motores decorrentes do Parkinson.

"É uma das melhores notícias recentes da ciência sobre o Parkinson, pois poderá, dentro de pouco tempo, trazer uma nova ferramenta para o nosso arsenal de medicamentos", diz o neurocirurgião.

2. Ondas cerebrais e o declínio cognitivo no parkinson

Um estudo publicado no Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry identificou que a análise de ondas cerebrais nas faixas de delta e teta, na região frontal (atrás da testa), ajudam a analisar a disfunção cognitiva na doença de Parkinson.

"Esse tipo de análise poderia, por exemplo, melhorar o processo de seleção de pessoas aptas para o marca-passo cerebral, ou seja, o implante que pode reduzir tremores, rigidez e lentidão," aponta Burjaili.

3. Agrotóxicos e o Parkinson

Outro estudo, desta vez realizado por investigadores da UCLA e Harvard, listou 10 agrotóxicos que possuem relação com danos nos neurónios dopaminérgicos, o que afeta o controlo de movimento muscular e tem relação com o desenvolvimento do Parkinson.

"Já sabemos dos efeitos nocivos de agrotóxicos do sistema nervoso e aumento do risco da doença. Listagens rigorosas ajudam a proteger-nos desse efeito", conta.

4. Implantes na coluna para melhorar caminhada

Um estudo da Nature Medicine mostra que as técnicas de Estimulação Elétrica Epidural, através de neuropróteses, ajudam a modular a atividade de nervos, principalmente quando combinada com a Estimulação Cerebral Profunda, o ‘marca passo cerebral’.

"Aqui está uma grande esperança para um dos problemas mais difíceis de serem tratados no Parkinson, que é a dificuldade de locomoção, particularmente o chamado 'congelamento' ou 'freezing'", concluiu.