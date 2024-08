Na altura do verão temos tendência a relaxar em todos os aspetos da nossa vida, inclusive a alimentação, o que com moderação não significa que seja uma decisão pouco saudável. No entanto, é sempre importante garantir riqueza nutricional na dieta, variedade e a introdução de alguns alimentos com benefícios específicos, como é o caso destes que têm um forte impacto positivo na saúde do cérebro.

O cérebro é o centro de controlo de todo o corpo, responsável pelas funções cognitivas, emocionais e motoras. As doenças degenerativas como Alzheimer, Parkinson e outras formas de demência são caracterizadas pela deterioração progressiva das funções cerebrais. A prevenção a vários níveis, como a adoção da dieta mediterrânica, o exercício físico regular e a estimulação cognitiva, pode reduzir significativamente o risco de declínio cognitivo numa idade mais avançada.

A alimentação plant-based, rica em frutas, vegetais, nozes, sementes, leguminosas e grãos integrais, com menor ênfase em alimentos de origem animal e processados, é uma abordagem prática para prevenir doenças crónicas. As doenças neurodegenerativas partilham muitos mecanismos patofisiológicos com doenças cardiovasculares, incluindo stress oxidativo, inflamação e danos vasculares. Assim, é razoável deduzir que dietas baseadas em alimentos de origem vegetal podem melhorar o declínio cognitivo.

1. Frutos vermelhos

Mirtilos, morangos ou framboesas são frutos ricos em antioxidantes, incluindo flavonoides, benéficos para a saúde cerebral. Os flavonoides ajudam a combater o stress oxidativo e a inflamação, processos que podem levar ao envelhecimento cerebral e a doenças neurodegenerativas. Estudos indicam ainda que o consumo regular de frutos vermelhos pode melhorar a memória.

2. Noz

A noz contém antioxidantes que atrasam a deterioração progressiva dos neurónios e melhoram a função cognitiva. Para além disso, é rica em ácido alfa-linolénico, um ácido gordo essencial importante para a função cerebral. Sabe-se que o seu consumo regular está associado a uma melhor saúde cognitiva em idades avançadas e é protetor contra a doença de Alzheimer.

3. Vegetais de folha verde

Vegetais de folhas verdes, como espinafre, couve e brócolos, têm vários nutrientes que são essenciais para a saúde cerebral, incluindo vitamina K, luteína, folato e beta-caroteno. Pesquisas têm mostrado que esses nutrientes ajudam a retardar o declínio cognitivo. Um estudo em particular encontrou uma ligação entre o consumo de vegetais de folhas verdes e uma menor taxa de declínio cognitivo em idosos.

4. Sementes de abóbora

As sementes de abóbora são uma fonte rica de magnésio, ferro, zinco e cobre. Estes minerais são cruciais para a função cerebral, sendo que o magnésio desempenha um papel importante na memória e aprendizagem e o zinco, essencial para a sinalização neuronal.

5. Cacau

O cacau, rico em polifenóis, nomeadamente flavonoides, é bastante estudado quanto aos seus efeitos na saúde cognitiva. Os polifenóis têm propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias e ajudam a combater o stress oxidativo, reduzir a inflamação e melhorar o fluxo sanguíneo. Sabe-se que o consumo moderado de chocolate (com alta percentagem de cacau) está associado a risco mais baixo de declínio cognitivo.

Aproveite este verão para introduzir estes alimentos na sua dieta e colha os benefícios para a saúde do seu cérebro.