O príncipe William irá ter de tomar uma série de difíceis decisões quando subir ao trono, conforme preveem vários especialistas em realeza.

Até ao momento, o príncipe de Gales, de 43 anos, tem permanecido em silêncio quanto ao assunto, mas na sua cabeça já terá uma série de aspetos decididos, indica a revista Hello!.

Ora, tendo em conta os acontecimentos dos últimos anos, a probabilidade do irmão mais novo, o príncipe Harry, estar incluído nestes planos é cada vez menor (ou mesmo inexistente).

Os planos de William para a realeza

É muito provável que William mantenha a estratégia do pai, o rei Carlos III, e continue a apostar num grupo mais reduzido de membros séniores a representarem a Coroa.

Jennie Bond, correspondente real da BBC, acredita que William já sabe em quem ir-se-á apoiar quando se tornar monarca.

Prima Zara Tindall poderá ser incluída nos planos

William poderá considerar expandir o papel de alguns membros da família, entre eles, o de Zara Tindall, de 44 anos. A filha da princesa Ana e neta da rainha Isabel é uma das favoritas do público.

"A Zara é relacionável, respeitada e muito querida. Trazê-la para o grupo faz todo o sentido, especialmente porque o William procura apoio de familiares em quem realmente confia", notou Jennie.

Zara Tindall, filha da princesa Ana, e prima do príncipe William© Getty Images

A grande perda do príncipe Harry

Harry, que durante anos se pensou que iria ocupar um lugar central na realeza, acabou por ser eliminado da 'lista', dado o afastamento e as zangas com a família motivadas pela forma como ele e a mulher, Meghan Markle, eram tratados. Este decidiu afastar-se dos compromissos oficiais em 2020 no âmbito de um processo que ficou conhecido como Megxit. Atualmente, vive na Califórnia com a mulher e os filhos (o príncipe Archie e a princesa Lilibet).

"O Harry poderia ter desempenhado um papel significante no reinado de William. Era o seu braço direito, o irmão em que William poderia confiar", notou Jennie.

"Este afastamento é uma grande perda para William. O Harry seria o seu grande confidente, alguém de quem poderia genuinamente depender", continuou.

"O William é pragmático e entende a realidade. É de partir o coração, mas reconhece que tem de seguir em frente para o bem da instituição", concluiu.

Um futuro institucional para o qual já prepara os filhos

Não é apenas William e Kate que se têm vindo a preparar para o seu futuro na monarquia inglesa. Aos poucos, estes têm vindo a introduzir os filhos - os príncipes George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis - ao mundo, salvaguardando sempre a sua privacidade.

No que diz respeito à educação das crianças, os príncipes de Gales têm procurado manter o difícil e frágil equilíbrio em manter uma infância normal e prepará-los para os planos a longo prazo, sobretudo George, que um dia será rei.