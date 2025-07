Depois de ter passado pela Semana da Moda Masculina de Paris e pela Semana da Moda de Riyadh, chegou a vez de Khalid Almasoud pisar a passerelle do Portugal Fashion.

O designer saudita, de 29 anos, estreou-se em terras lusas com a Awaken, uma marca de moda fortemente inspirada no Mar Vermelho, na costa da Arábia Saudita, que diz não às tendências. Com cada peça, o diretor criativo pretende quebrar convenções e inovar através dos seus designs autorais onde, temporada após temporada, o objetivo é surpreender o público com algo novo e diferente.

"Não estava à espera de ver uma audiência tão grande, pessoas jovens e com um forte sentido de moda aqui no Porto", diz ao SAPO Lifestyle após o desfile, que decorreu no Museu do Carro Elétrico, naquele que foi o dia de encerramento do certame de moda nacional.

Awaken Portugal Fashion 2025 créditos: Portugal Fashion / Ugo Camera

Na temporada primavera/verão 2026, manteve-se fiel ao universo streetwear — que faz parte do seu ADN desde o início — adicionando-lhe um toque de resort wear que proporciona conforto, elegância e frescura às peças.

"Na última Semana da Moda, apresentámos a coleção outono/inverno, muito centrada no streetwear. Desta vez, optámos por algo completamente diferente — paletas de cores novas, uma identidade distinta, com uma coleção muito mais verão, colorida", explica.

As silhuetas leves, descontraídas e fluidas dominam as propostas masculinas. Já as criações para mulher destacam-se por oferecer looks mais sofisticados e elegantes, compostos por top e saia. A malha e o denim fazem algumas aparições juntamente com aquelas que são as matérias-primas centrais da coleção: o algodão, a seda e uma mistura de poliéster e algodão. "Neste momento, não utilizamos tecidos sustentáveis, mas estamos a explorar essa possibilidade para um futuro próximo, porque queremos, enquanto marca, fazer a nossa parte pelo planeta", adianta.

Awaken Portugal Fashion 2025 créditos: Portugal Fashion / Ugo Camera

Com sede em Riyadh, capital da Arábia Saudita, desde 2019 que Khalid Almasoud se tem dedicado de corpo e alma aquele que é o seu projeto de vida – a Awaken, uma marca global que, nos últimos seis anos, tem conquistado clientes em vários países da região do Golfo. O próximo passo é a expansão para a Europa e Ásia. Aliás, a cultura asiática que também serviu de inspiração para alguns dos looks apresentados durante a 54.ª edição do Portugal Fashion, onde se destaca um casaco kimono com lettering de influência oriental.

Sem perder de vista aquela que é a sua filosofia e identidade – "estar presente no momento, estar consciente do que nos rodeia, valorizar cada instante como algo que nos pertence, e não nos perdermos no mundo virtual" – , a Awaken aposta em peças com logotipo que surgem em camisas, t-shirts e calções.

Awaken Portugal Fashion 2025 créditos: Portugal Fashion / Ugo Camera

Combinados entre si ou em looks monocromáticos, o branco, o bege e o azul servem de base à coleção. O verde também surge na passerelle, em tonalidades que variam entre o pastel, verde-garrafa e o caqui, assim como o branco e preto. Os padrões com estampados de nuvens em tons de azul – que abriram e fecharam a coleção – foram um dos visuais mais marcantes do desfile.

Depois da apresentação, o diretor criativo foi surpreendido com a presença de um dos veteranos da moda nacional, o designer Miguel Vieira que fez questão de ir até aos bastidores dar-lhe pessoalmente os parabéns. "Curiosamente, tinha uns óculos de sol da marca dele", conta aos jornalistas, dizendo que espera que este encontro, ainda que passageiro, possa ser o início de algo mais. "Ele é muito humilde. Falámos sobre moda e espero que, no futuro, possamos desenvolver a nossa relação."

Questionado se conhece alguma celebridade portuguesa, Khalid Almasoud não deixa espaço para surpresas ao mencionar o nome do futebolista Cristiano Ronaldo que, um dia, adorava ver com uma das suas criações fora dos relvados. "Seria incrível poder vesti-lo. É uma lenda", conclui.

Recorde-se que este momento resulta da iniciativa "Portugal Fashion Meets Saudi Arabia", integrada na programação do Portugal Fashion Experience, que incluiu, pela primeira vez na sua programação, os desfiles de duas marcas da Arábia Saudita: Daneh e Awaken. Esta edição do certame de moda contou ainda com a assinatura de um Memorando de Entendimento (MoU) entre a ANJE e a Saudi Fashion Association, sexta-feira, dia 4 de julho, durante um jantar na sede da associação, no Porto.

