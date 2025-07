A agente de Caitlyn Jenner, Sophia Hutchins, estaria a andar em alta velocidade quando conduzia a moto 4 e bateu contra outro veículo, numa estrada nas montanhas de Malibu. Depois caiu de um penhasco, de uma altura de cerca de 100 metros, como relata o Daily Mail.

“Parece que ela estava a alta velocidade e bateu na traseira de outro carro, e isso fez com que virasse para a direita e caísse de um penhasco”, explicou um porta-voz das autoridades de Los Angeles.

"Não há indícios de que ela estava a segui-los. Acho que ela simplesmente se aproximou deles e bateu no carro", acrescentou.

No outro veículo que esteve envolvido no acidente, um Mazda 6 cinza 2016, estavam duas mulheres. "O que parece é que ela tentou manobrar para contornar o obstáculo, mas estava a ir demasiado rápido e acabou por bater na traseira do Mazda, o que fez com que saísse do caminho e caísse no penhasco", detalhou.

As mulheres que seguiam no Mazda saíram ilesas e permaneceram no local para serem interrogadas pela polícia.

O acidente decorreu na manhã do dia 2 de julho, a cerca de 400 metros da Decker Edison Road, onde vive Caitlyn Jenner. Uma equipa de resgate desceu o penhasco para recuperar o corpo de Sophia Hutchins, que foi declarada morta no local.