Márcia Soares tem sido vestida pela estilista Fátima Lopes nas últimas galas do 'Big Brother', contudo na última quinta-feira, 10 de abril, a comentadora apostou numa escolha diferente.

Márcia usou na gala do 'BB' o vestido da marca de Inês Morais, Brihnz.

Trata-se da peça rendada e com transparências que tanto deu que falar no 'Secret Story - Desafio Final', devido ao facto de Vânia Sá ter afirmado que a mesma tinha pouca qualidade e não ficava bem no corpo de Inês Morais.

A vencedora de 'Desafio Final' esteve nos bastidores da gala do 'Big Brother 2025' e ajudou Márcia Soares a vestir-se, tal como revela a partilha da TVI.

"Hoje a Márcia Soares teve uma ajuda especial para se arranjar…", declarou o canal ao mostrar as imagens.

Leia Também: Após duelo renhido, Érica vence. Gonçalo é expulso do 'Big Brother 2025'