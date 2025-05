Mais uma gala, mais uma expulsão. Érica Reis, de 27 anos, disse adeus ao 'Big Brother 2025' este domingo, dia 11.

Depois de um duelo renhido frente a Igor, Érica foi expulsa com 48% da votação.

Na chegada ao estúdio, a concorrente ficou enternecida com as palavras de Márcia Soares, comentadora do reality show.

"Tenho muita pena que tenhas saído hoje, tens muita energia (…) gostei muito, porque te entregaste e eras super divertida em tudo e mais alguma coisa. Cá fora aproveita e voa muito!", notou Márcia.

Veja aqui o momento da saída.

Leia Também: "Perfil de abusador". O comunicado após acusações graves no 'Big Brother'