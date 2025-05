Os últimos acontecimentos na casa do 'Big Brother 2025' estão a gerar enorme celeuma dentro e fora da casa mais vigiada do país.

Luís descuidou-se e ao sair do banho, sem querer, mostrou a Sara mais do que era suposto. A participante manifestou estar incomodada com a situação e acabou interrompida pelo ex-militar, que lhe terá dito: "tu não viste nada".

As palavras de Luís, que este diz terem sido proferidas em tom de brincadeira, geraram indignação nos restantes concorrentes e levaram Diogo Bordin a afirmar que a atitude é semelhante a um "perfil de abusador".

Segundo o concorrente brasileiro, "é um padrão de quem abusa" dizer à 'vítima' que não viu ou não sentiu o que esta afirma ter visto ou sentido.

Perante o crescer de acusações e ter sido usada a palavra abusador, Cláudio Ramos sentiu-se no dever de fazer um comunicado a propósito do tema:

"Muitas vezes entrevisto pessoas que, por qualquer circunstância, são vítimas de um abuso sexual, emocional, laboral, seja ele qual for. As palavras têm um peso gigante. Não devemos triar a responsabilidade do que cada um de nós sente mas, por favor, as palavras têm um peso gigante. Lembramos que aí dentro todos têm famílias."

Veja aqui o momento em que o apresentador alertou os concorrentes.

O comunicado de Cláudio Ramos surgiu na emissão de 'Especial Big Brother' de quinta-feira, 8 de maio, que ficou marcada por gritaria e confusão. O formato acabou mesmo com o apresentador aos gritos com participantes e produção do reality show.