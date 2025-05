O que têm em comum Fanny Rodrigues, Noélia Pereira, Tatiana Boa Nova, Bernardina Brito, Tamara Rocha e Francisco Vale? Todos estes ex-concorrentes de reality shows da TVI sofreram enormes perdas de peso e transformaram a sua imagem.

Fanny conseguiu nos últimos anos a imagem que a deixa mais confortável, estando atualmente bastante mais magra do que quando em 2011 entrou no 'Secret Story 2'.

Bernardina Brito submeteu-se a uma cirurgia metabólica que a ajudou a perder 55 quilos.

Já Noélia Pereira, do 'Big Brother 2020', chegou a pesar 82 quilos, tendo conseguido com esforço e dedicação chegar aos 53 quilos.

Tatiana Boa Nova, do 'Secret Story', é outro caso de sucesso no que respeita à perda de peso. Aliando uma dieta equilibrada com a prática de exercício físico, a mulher de Rúben Boa Nova conseguiu perder 15 quilos em três meses e manter os resultados.

Aos 27 anos, Tamara Rocha perdeu 16 quilos. A ex-participante de 'O Triângulo' decidiu depois da sua participação no reality show abraçar uma vida mais saudável.

Por fim, lembramos a transformação de Francisco Vale. O ex-concorrente de 'Big Brother 2023' melhorou a alimentação e focou-se no ginásio, conseguindo resultados impressionantes no que respeita ao físico.

