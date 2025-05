"Ainda namoras?", quiseram saber os seguidores do Instagram de Jéssica Galhofas. A ex-concorrente do 'Big Brother' foi confrontada com diversas questões semelhantes a esta, colocadas por seguidores que queriam saber se estaria reconciliada com Francisco Vale.

O casal tem-se mostrado bastante próximo nos últimos tempos, levando a crer que poderiam estar novamente juntos.

"Tive muitas perguntas destas e a perguntarem o porquê de estar só. Já estou sozinha há mais de 4/ 5 meses e isso ainda continua a ser assunto. É cansativo. Só estou a seguir a minha vida", reagiu Jéssica.

"Não vão ter o que querem, desculpem. O que têm de saber, já sabem. Foi uma decisão para o melhor de cada um de nós e cada um está bem com isto. Cada um está a seguir o seu caminho e a lutar pela sua felicidade. Não estamos em guerras e não vamos estar e pronto. Temos consideração um pelo outro e isso é o mais importante. Desejo-lhe a maior felicidade, como ele a mim", continuam, garantindo que não existe reconciliação.

"Sei que muitos, mas mesmo muitos estão tristes com esta decisão e quero dizer-vos que agradeço todo o vosso apoio e carinho durante e depois do fim também. Mas, por favor, acreditem que foi realmente o melhor que fizemos, temos de estar bem connosco em primeiro lugar. Mas continuo a gostar de todos vocês, de coração. E prometo que o dia em que estiver com alguém, vocês saberão", terminou.



© Reprodução Instagram - Jéssica Galhofas

