O relacionamento de Fanny Rodrigues e a TVI já viu melhores dias, é caso para se dizer...

Sabemos que desde que o programa 'Somos Portugal' acabou em novembro do ano passado, após 13 anos de emissão, que a apresentadora se confessou 'desamparada' e com uma imensa saudade do formato que todos os fins de semana lhe trazia vida. Aliás, nas redes sociais - sobretudo Instagram - foram muitas as partilhas nas quais a 'belle portugaise' recordava o carinho que recebia do público.

Contudo, as coisas mudaram de figura há semanas durante umas férias de Fanny em Cabo Verde. Questionada por um dos seguidores se iria estar presente na gala do 32.º aniversário da estação de Queluz-de-Baixo, esta respondeu que "nem tinha sido convidada".

Entretanto, uma partilha feita pela TVI esta semana, no dia do aniversário (20 de fevereiro) aumentou ainda mais o desconforto entre ambas as partes. Num carrossel de imagens, nas quais destacou programas que marcaram a sua história, é mostrada uma fotografia do 'Somos Portugal' na qual aparecem Mónica Jardim, Idevor Mendonça, Ruben Rua e mesmo Marta Gil. Fanny... nem vê-la.

A falta foi assinalada por vários internautas. "32 anos pela estrada fora e esquecem-se da Fanny Rodrigues? Não se cospe no prato em que se come TVI, gostemos ou não, foi uma mulher que trouxe o sotaque do norte à televisão, deu representatividade aos emigrantes, merece pelo menos o reconhecimento pelo seu trabalho e dedicação", lê-se num dos comentários com mais 'likes'.



© Instagram - Fanny Rodrigues

A 'gota de água' foi uma outra partilha feita pelo canal - desta vez nas stories - onde se destaca o "Sr. Fernando", pai de Fanny, que deu bastante que falar em 2011, quando esta participou no reality show 'Casa dos Segredos' que lhe trouxe popularidade.

"Alguém lhes diz? Ou digo eu? É por isso que o respeito é muito bonito!", atirou.



© Instagram - Fanny Rodrigues

Se outrora se pensava que Fanny Rodrigues tinha saído a bem do canal - havendo a esperança de voltar em breve - agora restam dúvidas quanto a isto.

Leia Também: "É tão injusto terem te tirado da televisão". Fanny é apoiada por fãs