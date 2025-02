Fanny Rodrigues foi 'esquecida' pela TVI no seu 32.º aniversário. A ex-concorrente do 'Secret Story 2', que já trabalhou no canal enquanto comentadora e mais recentemente como apresentadora e um dos rostos principais de 'Somos Portugal', não foi lembrada nas publicações de aniversário da TVI, nas redes sociais, e também não recebeu convite para a gala de aniversário.

"Boa noite, Fanny. Não achaste que a TVI foi ingrata ao não te convidar para o aniversário?", quiseram saber os seguidores, a quem a comunicadora fez questão de responder.

"Acho que esta ação fica mesmo para quem a praticou. Nunca me iludi. Até porque em quase 14 anos só recebi 4 convites. Um deles (festa de verão) não fui porque estava longe a fazer o 'Somos Portugal'. Portanto… Se o convite calhava bem? Claro que sim. Era sinal que contam comigo. Que de alguma forma reconhecem algum valor", disse, quebrando o silêncio.

Ainda a respeito deste tema, questionada pelos seguidores se acha que pode ser ela um dos apresentadores que, segundo José Eduardo Moniz, irá ter um programa mas ainda não sabe, Fanny explicou que não acredita nessa hipótese.



© Reprodução Instagram - Fanny Rodrigues

Leia Também: Mau-estar com a TVI? Fanny lança 'farpa' ao canal: "Respeito é bonito"