Depois de ter sido expulsa do 'Dilema', Catarina Miranda tem estado a apresentar o 'Somos Portugal' ao lado de Mónica Jardim, Fanny Rodrigues, Idevor Mendonça e Vítor Emanuel.

Uma decisão da TVI que se tem mantido, e este domingo a ex-concorrente do 'Big Brother' e 'Dilema' volta a estar no programa que ocupa as tardes do canal, como destacou na sua página de Instagram com uma 'farpa' para os 'haters'.

"Amanhã [25 de agosto] voltamos com o programa de domingo que ganhou o seu coração… Equipa que ganha não mexe só acrescenta", disse na véspera do programa.