Em declarações ao programa 'V + Fama', Catarina Fama comentou as notícias que davam conta de que teria discutido com Fanny Rodrigues nos bastidores do programa 'Somos Portugal', o qual integrou recentemente.

"Não sei, nem comento sobre esse assunto...", começou por dizer quando questionada pelo apresentador do formato, Adriano Silva Martins.

"Estou focada no meu trabalho e em fazer o meu melhor", destacou, notando que este é um objetivo tanto seu como da restante equipa dos programas de domingo da TVI.

"Eu, a equipa toda do 'Somos Portugal' e a Fanny estamos focados em desenvolvermos o trabalho todo em conjunto e em continuarmos a ser líderes de audiências domingo após domingo", completa.

Nesta mesma entrevista, Catarina respondeu ainda às 'farpas' que lhe foram enviadas por Francisco Monteiro.

Leia Também: Francisco Monteiro: "É apresentadora e não sabe dizer pão duas vezes"