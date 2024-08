A tensão está de cortar à faca entre Francisco Monteiro e Catarina Miranda. O antigo concorrente do 'Big Brother' lançou uma série de 'farpas' a Catarina no programa 'V+Fama'.

Questionado sobre as críticas de que foi alvo, sobretudo as que diziam que tinha sido favorecido no seu percurso em televisão por ser 'cunhado' de Cristina Ferreira, Zaza - como também é conhecido - confessou que não consegue compreender tais comentários, até porque os mesmos não correspondem à realidade.

Entretanto, sem 'papas na língua', falou de Catarina Miranda: "A pessoa que mais apregoava que eu era o cunhado hoje em dia é apresentadora de televisão e não sabe dizer pão duas vezes seguidas. Se eu fui beneficiado e se tenho uma cunha? Essa pessoa deve ter comprado a TVI, porque não faz sentido nenhum [estar ali]".

"Prejudicado não fui, acho que acabei por fazer o meu trajeto. Fui convidado para comentar um programa em que fazia as falas, fi-lo da melhor maneira que consegui e sinceramente acho que fiquei muito abaixo das expectativas, tenho de ser sincero. Não consigo dizer aquilo que o público quer ouvir", continua.

Falando do futuro, Francisco confessou que ainda tem muitas dúvidas, mas que voltaria a participar num reality show.

Não ficando indiferente a estas declarações, Catarina Miranda respondeu através de um vídeo no Instagram onde surge a colocar creme nos cotovelos ao som da música... 'Pão, Pão, Fiambre, Fiambre' de Tino de Rans.



