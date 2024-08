Depois da participação de Francisco Monteiro chegou a vez de Catarina Miranda responder às 'farpas' que lhe foram lançadas pelo ex-concorrente do 'Big Brother' no programa 'V+Fama'.

"Eu não sou capaz de dizer duas vezes 'pão', mas ainda sou capaz de dizer 'Somos Portugal'. Domingo estarei novamente em antena, este mês de setembro vão me poder ver na TVI", notou Catarina no mesmo formato televisivo.

"Não tenho qualquer tipo de problemas, não posso responder como queria porque estou no nível que ele infelizmente não está. Estou no papel que estou por mérito e esforço, não andei a pedinchar nada a ninguém, faço o meu trabalho e agarro as minhas oportunidades. Acho que se toda a gente aproveitasse as oportunidades que lhe dessem, estariam no mesmo lugar que eu, mas para isso têm que trabalhar o que eu trabalho", sublinha.

"É a opinião dele, eu respeito, tenho pena que ele pense isso de mim", diz ainda, referindo em tom de brincadeira que Francisco deverá estar "apaixonado" por si, uma vez que está sempre a falar no seu nome.

