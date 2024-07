Transcrição, tradução e resumo de gravações de voz; sínteses e formatação automática; criação de textos com base em palavras-chave e geração de imagens a partir de esboços mais ou menos elaborados, são algumas das funcionalidades que o novo gadget da marca sul coreana oferece e que lhe vão ajudar a aumentar a sua produtividade.

Quer este modelo quer o Galaxy Z Flip 6 — também apresentado no evento desta quarta-feira —, surgem na sequência da tecnologia Galaxy AI, apresentada pela empresa no início deste ano.

"A longa história de inovação da Samsung permitiu-nos conquistar uma posição de liderança na categoria mobile que nos levou a criar um formato dobrável e a anunciar uma nova era da IA móvel”, refere TM Roh, Presidente e Head of Mobile eXperience Business da Samsung Electronics.

“Agora, estamos entusiasmados por integrar estas duas tecnologias num único equipamento e assim promover um conjunto de novas possibilidades para os utilizadores de todo o mundo", prossegue o Presidente. "Os nossos equipamentos dobráveis respondem às necessidades únicas de cada utilizador e surgem, agora, melhorados pelo poder da tecnologia Galaxy AI que vem oferecer uma experiência nunca antes vista", finaliza.

Sobre os novos modelos, importa saber que são da série Galaxy Z, a mais fina, leve e durável de sempre.

Em relação ao design, o Z Fold 6 é perfeitamente simétrico, com arestas retas e um acabamento esteticamente elegante. O smartphone oferece ainda uma nova proporção de ecrã exterior que ajuda a criar uma experiência de visualização mais natural.

Samsung Galaxy Z Fold 6: digitalizar a vida nunca foi tão prático créditos: Divulgação

As ferramentas do Z Fold 6 que tem que conhecer:

Note Assist

É assistente do Samsung Notes e oferece tradução, resumos e formatação automática para notas de reuniões simples e fáceis. Para além disto, há uma nova funcionalidade de transcrição integrada que permite a transcrição, tradução e resumo de gravações de voz diretamente nas Notas. Outra boa nova é que os textos em ficheiros PDF podem ser traduzidos e sobrepostos perfeitamente ao abrir o ficheiro através de uma funcionalidade própria para o efeito.

Composer, S Pen e Smart Select

A nova versão do Composer adicionada ao Samsung Keyboard gera texto sugerido com base em palavras-chave simples para aplicações de email e redes sociais. Para os social media em particular, o Composer é capaz de criar conteúdos que reflete o tom do utilizador, com base numa análise de publicações anteriores.

Para uma maior precisão pode utilizar a S Pen (uma caneta própria para este dispositivo) que permite aceder a atalhos para um conjunto de outras opções. Já o Smart Select alarga ainda mais a experiência da S Pen, sugerindo funcionalidades úteis como tradução e adição de notas.

Sketch to Image

Através de um esboço feito por nós ou desenho no ecrã capturado, o Sketch to Image consegue aprimorar o rascunho graças à IA e criar opções de imagem que podem servir para ilustrar trabalhos ou apresentações.

Google Gemini e Circle to Search

Ao simplesmente deslizar a partir do canto do ecrã ou dizer "Hey Google", vai conseguir aceder à sobreposição do Gemini e obter ajuda com escrita, aprendizagem ou planeamento.

O Gemini está integrado com algumas das aplicações da Google, facilitando a organização de um itinerário de viagem perfeito ao obter informações em tempo real sobre voos e reservas de hotéis, assim como explorar pontos turísticos e as melhores rotas para lá chegar.

Quando quiser obter informações detalhadas sobre um vídeo de música K-pop enquanto assiste no grande ecrã do Z Fold 6, por exemplo, poderá aceder à aplicação do Gemini na janela dividida multi-window para fazer perguntas. Se estiver curioso sobre quem é o artista no vídeo, basta premir longamente o botão inicial e circundar, destacar ou tocar no ecrã e o Circle to Search oferecerá resultados de pesquisa instantâneos.

Interpreter e Live Translate

Através da maximização do seu formato único de ecrã duplo, o Interpreter surge com um novo modo de conversação que permite a ambas as partes verem convenientemente as traduções no ecrã principal e de capa, para interações mais naturais. Oferece também tradução unidirecional para que os utilizadores possam compreender facilmente o que ouvem durante palestras ou qualquer outro tipo de apresentação.

O Live Translate, que traduz chamadas telefónicas diretamente e em tempo real no dispositivo, está também agora a ser alargado para além da aplicação de chamadas nativa da Samsung para algumas apps populares de terceiros.

Photo Assist e Portrait Studio

A experiência avançada de edição com o Photo Assist no grande ecrã ajuda a criar conteúdo de nível profissional de forma fácil. O Portrait Studio cria uma variedade de estilos de retrato diferentes, como desenho animado ou aguarela, para aumentar as possibilidades criativas.

O Galaxy Z Fold 6 não só permite criar conteúdo, como também desfrutar dele. O aparelho oferece uma experiência de jogo melhorada que permite jogar por mais tempo enquanto mantém o desempenho. Gráficos vívidos e realistas são suportados por Ray Tracing e ganham vida num ecrã de 7,6 polegadas, que oferece um brilho até 2.600 nits para proporcionar uma experiência de jogo mais imersiva.

Galaxy Z Flip 6 Galaxy Z Flip 6 créditos: Divulgação

Galaxy Z Flip 6: Experiências personalizadas para os utilizadores

O Galaxy Z Flip 6 oferece uma gama de novas funcionalidades de personalização e criatividade, que deve ficar a conhecer:

Ecrã flexível Super AMOLED de 3,4 polegadas

O que interessa saber é que o ecrã foi melhorado, permitindo funções assistidas por IA sem que precise de abrir o dispositivo. E para aquelas comunicações em movimento, pode responder a mensagens de texto com Respostas Sugeridas, que analisam os conteúdos mais recentes para sugerir uma resposta personalizada e comunicação com uma só mão. Com a Galaxy AI, os utilizadores podem tirar o máximo partido do seu dispositivo de bolso, sendo que muitas dessas funcionalidades estão disponíveis na tela flexível. O ecrã proporciona acesso às atualizações e notificações do Samsung Health e permite igualmente selecionar a próxima faixa de música que os utilizadores desejem ouvir no widget de música.

Photo Ambient

Alimentado por IA, o papel de parede pode mudar em tempo real com base na hora e nas condições meteorológicas. Do mesmo modo, pode criar facilmente um look and feel unificado com opções de layout de ecrã sugeridas ao analisar o wallpaper dos utilizadores — como mover o relógio e mudar a cor da moldura para garantir que a imagem de fundo se destaque.

FlexCam e AutoZoom

A FlexCam continua a oferecer a experiência de câmara mais versátil e desbloqueia novas opções criativas. Com o novo Auto Zoom, a FlexCam encontra automaticamente o melhor enquadramento para as fotografias, detetando a pessoa e fazendo zoom antes de realizar os ajustes necessários. Desta forma, o utilizador não tem que escolher entre os seus amigos ou um cenário incrível para estar na foto – e tudo sem usar as mãos.

Nightography

A Nightography, melhorada com vídeo HDR, permite captar vídeos mais brilhantes — mesmo em condições de pouca luz — e vai mais além ao estabelecer parcerias com aplicações sociais populares. O modo noturno está agora disponível na aplicação Instagram Story para que os utilizadores possam capturar fotos incríveis à noite e publicá-las diretamente na suas Stories - e tudo a partir da própria aplicação.

Jornada contínua rumo a um futuro sustentável

A nova série Galaxy Z representa um passo importante no compromisso da Samsung em promover designs circulares, utilizando uma variedade mais ampla de minerais reciclados, incluindo vidro, alumínio, plásticos, cobalto e elementos raros reciclados em mais componentes.

Pela primeira vez, o Galaxy Z Fold 6 e o Flip 6 apresentam componentes que incorporam ouro e cobre reciclados. Para fazer mais com menos, a Samsung repensou não apenas na forma como o produto é concebido, mas também como é embalado. Um exemplo disso é a embalagem feita de material 100% reciclado. Ambos os modelos são também desenhados tendo em vista a sua longevidade, oferecendo sete gerações de atualizações do sistema operativo e sete anos de atualizações de segurança.

Quando é que posso comprar?

Os Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6 estarão disponíveis para pré-encomenda a partir desta quarta-feira, 10 de julho, com disponibilidade geral a partir de 24 de julho. Os PVPr começam nos 1249,90€ para o Galaxy Z Flip 6 e nos 2069,90€ para o Galaxy Z Fold 6.

O Fold 6 está disponível nas cores Silver Shadow, Rosa e Navy, enquanto o Z Flip 6 está disponível nas opções Silver Shadow, Amarelo, Azul e Menta, para que os utilizadores possam escolher a cor que melhor se adapta ao seu estilo.

Também é possível encomendar no site oficial da empresa e aceder a cores exclusivas da série Galaxy Z, como Crafted Black, Branco e uma opção de cor Pêssego para o Galaxy Z Flip6.