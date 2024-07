Abriu há cerca de um ano numa das ruas mais animadas da cena gastronómica da capital com o propósito de funcionar com um restarant wine bar, que é como quem diz, um restaurante cuja oferta e experiência passa como um todo, e muito, por ter disponível, em garrafa e a copo, uma seleção de vinhos maioritariamente orgânicos oriundos de pequenos produtores, nacionais e internacionais, escolhidos a dedo.

Ainda que o vinho seja um bom motivo para reunir amigos à volta de uma mesa no CAV, não é o único motivo. Se aprecia mais cocktails, aqui também descobre novas fusões como o CAV Negroni (14€) e do CAV Spritz (10€), que também são bastante gastronómicos.

Tal como nos outros restaurantes do Grupo Cavalariça, os homónimos da Comporta e de Évora, neste restaurante aposta-se numa cozinha de produto, fiel às estações, feita a pensar na partilha e

no lado mais convivial — e lúdico — de se estar à mesa.

E é sob esse espírito que o chef francês Bruno Contreras cria novos pratos que depois, no dia a dia, são executados pela equipa de cozinha liderada pela brasileira Vanessa Nemen.

Contreras, sócio do grupo hoteleiro Harvest Cotton Tale que integrou o coletivo Cavalariça, assume mais a mentoria criativa do CAV 86 e Bruno Caseiro a dos restaurantes da Comporta e Évora, mas o plano é que dois se juntem, uma vez por mês, em Lisboa, para jantares a quatro mãos já a partir do outono. A eles poder-se-ão juntar outros chefs convidados.

Entre as novidades que passaram a estar disponíveis ao jantar, de segunda a domingo, a pensar sobretudo na partilha de pequenos pratos (e sem perder de vista algumas opções vegetarianas e vegan), destacam-se, para começar, o Pão de Massa-Mãe com manteiga de alho assado (6€), as Azeitonas Caseiras Marinadas (4€) ou o Presunto Guijuelo (+pan com tomate e salada de favas, 125€).

Seguem-se opções como as Ameijoas "Suimono" (12€), o Arancini (nesta versão vai açafrão, ragu bolonhesa e stracciatella, 7€), o Carpaccio de Picana (um pastrami com creme de miso branco, 15€), a Tempura de Vegetais (com ponzu de cerveja preta, 11€), o Tataki de Atum dos Açores (uma versão acevichada com abacate, coco e lima kaffir, 17€), as Folhas Primaveris (ervilhas, oxalis e menta, 9€) ou os Espargos Brancos (com ajo blanco, ruibarbo e amêndoas, 9,5€), entre outras.

Existem ainda porções maiores, que fazem as vezes de pratos principais, como o Peixe do Dia (com alcaçuz e pimentão de la Vera, 23€), o Gnocchi de Ricota (com cebola nova, redução de sementes e alho, 17€), a Picanha Grelhada (com amendoins caramelizados e raízes de salsa, 23€), os Espargos Verdes Grelhados (com caril doce, folhas de caril fritas e sumac, 17€) ou o Confit de Pato (tagine jus confit de vegetais, 23€).

Para quem gosta de terminar a refeição com uma sobremesa, tem a Mousse de Chocolate (com coulis de nêspera e sorbet de morango, 7,5€), a Pavlova (com curd e fruta da estação, 9€) ou, incontornável, o Pijaminha da Vanessa (14€).

Durante a semana, entre as 12:30 e as 14:30, é servido um menu de almoço a 16€ seleção do chef com entrada (1 de 3), prato principal (1 de 3) mais sobremesa. Desejando, é igualmente possível realizar

almoços e jantares, ou outros eventos privados, com menus personalizados.

Na sala, comandada por Vasco Gonçalves e Frederico Rainho, um grande néon em nome próprio domina a cena, bem como os painéis em burel amarelo-mostarda (a Burel Factory, das Penhas Douradas, foi também a responsável pela cobertura cerúlea do teto), mas é política da casa abrir espaço à arte e aos jovens artistas, dai haver sempre uma exposição a decorrer.

A música é outra das vertentes muito presentes no CAV 86, com destaque para as sessões DJ Saturday Hang Out que animam as noites de sábado, entre as 20:00 e as 23:00, com um convidado diferente a cada semana.