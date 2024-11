Dando seguimento ao ciclo de jantares a quatro mãos, o restaurante Zunzum da chef Marlene Vieira, acolhe a 22 de novembro um novo momento. Desta feita, Marlene recebe no seu gastrobar frente ao rio Tejo, em Lisboa, o chef Bruno Caseiro. Bruno conta com três espaços abertos, o Cavalariça (Comporta e Évora), e mais recentemente o CAV 86 (Lisboa).

Tal como Marlene Vieira, também Bruno Caseiro tem vindo a criar uma cozinha sazonal e sustentável, intrinsecamente conectada com pequenos e, sempre que possível, próximos, produtores. A portugalidade é ingrediente principal.

Das suas sugestões na ementa a 22 de novembro, há que esperar sabor, texturas, complexidade e, claro, vegetais, a paixão pela cozinha dos dois protagonistas do jantar.

Este que será o último pop-up do ano no Zunzum conta com um custo de 85€ pax, com casamento vínico e welcome drink incluídos. Mais informações sobre este jantar podem ser consultadas aqui. As reservas podem fazer-se através do telefone 915 507 87.

Zunzum Gastrobar Edifício Norte, Doca do Jardim do Tabaco, Terminal de Cruzeiros de Lisboa Contactos: tel. 210 500 347

Do Porto a Faro, sem esquecer os Açores e a Madeira, os chefs convidados partilham os valores que regem o Zunzum: produtos locais trabalhados com técnicas internacionais, para reinventar e inovar pratos e sabores clássicos da gastronomia portuguesa. Para acompanhar estes jantares especiais, a sommelier da casa, Gabriela Marques, fez uma série de convites a pequenos produtores que estão presentes para mostrar os seus vinhos e falar da sua história.