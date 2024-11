A 29 de janeiro de 2011, Manuel João Vieira programava a última noite do “seu” Maxime; a casa que fez renascer das cinzas, em 2006. Esta – na altura, nova - versão do Maxime continua a ser a que a maioria dos lisboetas ainda reconhece como um dos mais entusiasmantes polos culturais da cidade. Naquele sítio onde as paredes transpiram história, Manuel João deu palco às artes marginais, à imagem do autoapelidado “artista marginal” que, durante cinco anos tratou a programação cultural do espaço.

Agora, 14 anos depois daquela última noite de Maxime “à Manuel João”, o músico que é também pintor, que é também professor, que é também um agente cultural, vai regressar à casa que tanto estimou.

Dia 23 de novembro, o líder dos Ena Pá 2000 e dos Irmãos Catita dará música aos presentes, num Cabaret & Concerto especial, numa das “mil e uma noites” de celebração do 75.º aniversário do símbolo da boémia lisboeta.

A história do Maxime é vasta, o que permitiu aos responsáveis do espaço pensar uma programação como a Maxime Time Machine, que navega entre as diferentes eras deste lugar icónico, em jeito de celebração deste 75.º aniversário.

Ao longo de novembro haverá espectáculos de cabaret burlesco que remetem para os luxuosos primórdios do Maxime (16 de novembro, com atuação da fadista Filipa Vieira e da estreante artista internacional Mara de Nudée). O Maxime Cabaret Show, representação máxima dos espetáculos atuais do cabaret lisboeta produzidos por Jaya Girão, da produtora Voix de Ville, encerra as festividades deste 75.º aniversário a 30 de novembro, com a artista internacional que se estreia em Portugal, Ruby Monroe.

Como não só de espetáculo vive a boémia, o restaurante Maxime vai também celebrar o seu 75.º aniversário com uma nova carta que pretende honrar o legado lisboeta. Para tal, foi levada a cabo uma investigação ao longo dos últimos meses, liderada pela equipa de cozinha do hotel, com o auxílio do historiador João Macdonald. Daqui, chegou-se a uma nova ementa, plena em clássicos: Terrine de foie com pera em Porto e brioche (19€), Creme de alho-francês trufado com crème frâiche e cebolinho (4€), Bacalhau à Brás 19€) ou Bife à Marrare (24€) são algumas dos “novos clássicos” que a nova ementa do Maxime oferece.