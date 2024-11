Fundado em Lisboa, no ano 2015, o Ground Burger levou para a capital o conceito de hambúrgueres artesanais tipicamente americanos. Há nove anos em funcionamento na Avenida António Augusto Aguiar e mais recentemente em dois outros pontos de venda, no Time Out Market e uma rulote em Belém, o Ground Burger abriu um novo restaurante em Santa Apolónia.

Gunnar Eng, fundador do Ground Burger, há muito que tinha o sonho de abrir nesta nova localização. Em outubro deste ano, o empreendedor concretizou o sonho. O novo espaço tem porta bem perto da discoteca Lux, em Santa Apolónia, na Avenida Infante Dom Henrique, armazém b, loja 9.

Os hambúrgueres tipicamente americanos também já se provam em Santa Apolónia créditos: Divulgação

No que respeita à ementa, no Ground Burger os hambúrgueres são100% de carne Black Angus, carne que vem diretamente dos Estados Unidos para Lisboa e é moída no próprio restaurante. É também uma casa onde se confeciona, diariamente, o pão.

E como conceito americano que é a oferta inclui milkshakes caseiros, cookies e donuts e ainda mais de 150 cervejas artesanais selecionadas de vários cantos do mundo.

As reservas podem fazer-se pelo telefone 213 717 171.