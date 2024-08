“Há mais de 40 anos, chegamos ao Rio de Janeiro, vindo de Manaus e abrimos nosso primeiro negócio, a Casa dos Sabores, a primeira delicatessen da cidade. O novo Palaphita é um retorno a esse conceito. Será um lugar onde as pessoas podem comer bem, beber bem e se divertir muito. O conteúdo do Palaphita São Pedro Estoril está relacionado à história da nossa família, às nossas vivências em muitos anos servindo pessoas que valorizam a boa mesa e, ao mesmo tempo, homenageia a área em que se insere a loja, com a forte presença do mar, do surf e do sol, pilares da nossa vida em Portugal e da vida de nosso filho Lucas Fink, atleta de skimboard”, explica Mário de Andrade, criador do Palaphita.

Com mais de 200 metros quadrados em um estilo com inspiração primitiva e sofisticada, o Palaphita São Pedro do Estoril Deli & Market acolhe 30 lugares, além de uma esplanada cheia de flores, projetada para criar uma convivência informal.

“No espaço interno, a grande montra de gostosuras para comer na hora, pedir por aplicativo, levar para a praia ou para casa vai deixar os olhos e os paladares animados. Resgatamos receitas dos cadernos da nossa família que trazem referências do nosso lado amazónico de raiz, misturadas às influências polaca e peruana dos nossos avós, e ao que já absorvemos da cultura gastronómica e dos produtos portugueses”, diz a chef Natacha Fink.

Espaço Palaphita regressa às origens agora também em São Pedro do Estoril Palaphita Estoril Marcelo Tabach

“O novo espaço vai ter sempre novidades, novos produtos, sempre em evolução. Assim como as águas dos rios de onde viemos”, completa Mário de Andrade.

O Palaphita Estoril Deli & Market tem ementa própria e diferente do espaço de Cascais. O cliente encontra opções para um brunch rápido, uma refeição leve, um petisco com um vinho, um doce com café e o que mais puder lhe apetecer. Tudo de maneira saudável.

“Serão quase cem opções entre pastelaria salgada, saladas, tapas, antepastos vegetais, charcutaria artesanal, queijos e doces. Para beber, sumos e batidos naturais de frutas brasileiras da Amazónia, vinhos portugueses de pequenos produtores, cafés especiais, chás, kombucha e cocktails”, avança a chef Natacha Fink.

Assim como no Palaphita Cascais, o Palaphita Estoril Deli & Market tem a assinatura do seu proprietário Mário de Andrade, no que diz respeito à cenografia e decoração.

Palaphita São Pedro do Estoril Rua Sacadura Cabral n.º40, São Pedro do Estoril

“Ao entrar na loja, mesmo sendo um espaço indoor, quero que o cliente se sinta acolhido pela Amazónia. De forma alegórica, eu reproduzo palafitas e outras formas de construtivas da minha região natal utilizando materiais naturais e de reúso e muitas plantas”, conta Mário de Andrade, que se considera um “arquiteto de pés descalços”.