A marca Madam Lindinha Lucas cunha a sua história e inspiração na personagem fictícia Olinda Maria, artista de burlesco e de espetáculos de variedades. A Pera Rocha do Oeste ou o marmelo dão origem a cervejas frescas, adequadas ao consumo nas tardes e noites quentes de verão.

O menu especial no Scarlett Porto (Rua de Avis, n.º 10) apresenta três opções: The Margarita Gose Solo, uma cerveja salgada e ácida, inspirada pelo cocktail Margarita, com notas de lima, limão, laranja, Cointreau, tequila e sal; The Pear-Shaped Sin, uma cerveja ácida de fruta, de fermentação espontânea, à qual se adicionou um toque de lactose para lhe conferir o caráter agridoce da pera rocha do Oeste; e The Lady Marmalade, uma cerveja cujo sabor agridoce se revela refrescante, tendo como base o sabor tipicamente português do marmelo.

Criada há nove anos na cidade do Porto, a Madam Lindinha Lucas surge em torno de Olinda Maria, cuja ligação ao burlesco se encontra bem patente nos rótulos que visam replicar um bilhete de espetáculo antigo em todo o seu esplendor. Olinda Maria decidiu seguir o seu sonho e tornar-se independente, saindo da sua terra Natal rumo à cidade do Porto. Lá, dedicou-se ao burlesco e aos espetáculos de variedades, o que a levou a assumir o nome artístico de Lindinha Lucas, como diminutivo de Olinda, e Lucas em homenagem ao seu fiel companheiro de quatro patas que a acompanhou nesta aventura. Anos mais tarde, Lindinha torna-se dona dos espaços de dança mais requintados da cidade, passando assim a apresentar-se como Madam.

O Scarlett Porto é o primeiro espaço na Europa do conceito gastronómico Scarlett Brasserie & Wine Bar. Situado no Hospes Infante de Sagres, as propostas do Scarlett Porto centram-se no conceito de partilha, com pratos de inspiração francesa com um twist de inspiração local.