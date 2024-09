De 2 de setembro a 4 de outubro, o hotel M’ar de Ar Aqueduto, recebe as vindimas, com ofertas reservadas a um número limitado de clientes, que incluem estadia e programa de vindimas na Adega Cartuxa, na Quinta de Valbom em Évora. A unidade hoteleira convida a desfrutar das vindimas com um pacote a partir de 239€ por pessoa, que engloba a estadia de uma noite, com pequeno-almoço incluído e o “Programa Vindimas na Adega Cartuxa”, a começar às 11h00 ou 16h00, que inclui circuito exterior, escolha da uva, pisa a pé, visita à adega e uma prova de seis vinhos premium e duas marcas de azeites produzidas pela Fundação Eugénio de Almeida, acompanhados por alguns queijos e enchidos da região.

O remate de um dia de vindimas, é o regresso ao M’ar de Ar Aqueduto, para aproveitar a piscina ou o descanso no spa do hotel, seguidos de um jantar tipicamente alentejano, no restaurante Degust’Ar Évora do chef António Nobre.

Todos os pacotes, reservas e novidades estão disponíveis no site do hotel.