O Funchal vai viver uma noite de indulgência, tentação e prazer com a 3ª edição do jantar temático "Food Bondage", a acontecer no dia 5 de abril, no Recharge Bar & Restaurant, no NEXT Hotel. Uma experiência gastronómica diferenciadora inspirada nos sete pecados mortais, que promete transformar a noite numa celebração de prazeres proibidos.

Criado para quem busca uma experiência sem tabus, "Food Bondage" leva os participantes a uma jornada sensorial onde cada prato representa um pecado mortal. O chef Fernando Silva foi o responsável pela elaboração do menu de sete pratos.

O menu começa com um trio de canapés, para abrir o apetite e despertar os sentidos: croquete de mendinha, gravalax de salmão com wasabi, e queijo vegan com compota de tomate cherry e azeite de manjericão. Acompanhado por uma welcome drink, este início promete despertar o apetite para o que está por vir.

O amuse-bouche dá início à tentação com um tártaro de beterraba fumada, creme de queijo de cabra e azeite de manjericão, seguido pela entrada: camarão Obsibleu, com espuma de batata trufada e bisque, numa representação da avareza.

Já o prato de peixe é uma ode à luxúria, com risoto negro, tinta de choco, filetes de linguado, caviar e flocos de ouro, oferecendo uma experiência gastronómica de puro desejo e ostentação.

Para dar um toque refrescante à experiência, um cocktail especial simboliza a inveja, prometendo afastar o mau olhado e reequilibrar os sabores.

A ira é representada pelo prato de carne, com magret de pato acompanhado por puré de cenoura, gengibre, parmesão e uma redução de cereja picante.

A gula atinge o seu auge na sobremesa, com uma mousse de chocolate de leite, banana salteada e biscuit de cacau, guardada até o momento final para revelar os prazeres de um segredo doce. Para finalizar, os petit-fours simbolizam a soberba, com uma proposta de partilha que será o prazer perfeito para os olhos e para o paladar.

O evento acontece a partir das 19h no Recharge Bar & Restaurant, no NEXT Hotel, no Funchal. O custo por pessoa é de 70€, e o dress code para a noite é Casual Chic. A animação está garantida pela música do DJ Ryan e pela performance dos Paradise Circus, e há também estacionamento disponível.

Para garantir o seu lugar nesta experiência gastronómica, as reservas podem ser feitas através dos seguintes contatos: +351 967 060 618 ou +351 291 205 700 e também pelo mail reception.next@savoysignature.com.

Com um conceito ousado e inovador, o NEXT Hotel traz para o Funchal um jantar gastronómico que desafia a experiência convencional de jantar fora, combinando sabores intensos e um ambiente sedutor.