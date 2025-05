Salada César com ovo escalfado

Preparação

Preparar o molho: numa taça pequena, mistura-se a maionese, o sumo de limão, a mostarda, o alho ralado e o molho inglês. Tempera-se com sal e pimenta a gosto e mexe-se bem até obter um molho homogéneo.

Preparar a alface: lava-se e seca-se bem a alface, cortando-a depois em pedaços grandes. Reserva-se numa saladeira.

Junta-se à alface os croutons, o bacon crocante, o parmesão ralado e os tomates-cereja, se forem usados. Envolve-se tudo com o molho preparado.

Escalfar os ovos: numa panela pequena, aquece-se água com uma pitada de sal e um pouco de vinagre. Quando estiver quase a ferver, cria-se um redemoinho com uma colher e verte-se o ovo, previamente aberto para uma chávena. Deixa-se cozinhar durante cerca de três minutos e retira-se com uma escumadeira. Repete-se com o segundo ovo.

Distribui-se a salada por pratos fundos e coloca-se um ovo escalfado por cima de cada porção. Finaliza-se com mais um pouco de parmesão ralado por cima.