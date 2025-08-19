O projeto é assinado pelo restaurador marroquino Kamal Laftimi, responsável por vários espaços em Marraquexe, como Nomad, Le Jardin, Dada e Pétanque Social Club. O espaço em Lisboa (Praça David Leandro da Silva, n.º 12) mantém elementos característicos do original, como as paredes em tadelakt vermelho, mesas de madeira, mobiliário em vime e copos tradicionais “beldi”.

Na cozinha está a chef Soumia, natural de Fez, que apresenta um menu centrado na tradição marroquina. Entre as opções disponíveis encontram-se a Sopa harira (8€), o Cuscuz de borrego (35€), o Tagine de frango com limão e azeitonas (32€), o Tagine de vegetais (28€) e a Pastilla de frango com amêndoas e açafrão (30€). Para sobremesa, destaca-se o Bolo de flor de laranjeira (9€) e o Pudim de amêndoa e mel (11€).

Café des Épices abre em Lisboa com gastronomia marroquina

Aberto de terça-feira a domingo, das 10h00 à meia-noite, o Café des Épices Lisboa integra também uma vertente cultural. O programa inclui aulas de culinária, noites de cuscuz à sexta-feira acompanhadas de vinho marroquino, exibições de filmes e outros eventos criativos. O espaço está disponível para aluguer, acolhendo jantares de grupo e ocasiões especiais.

As reservas podem fazer-se através do e-mail reservation@cafedesepiceslisboa.com ou via whatsapp: 960 142 356.