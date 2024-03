Salsichas vegan à moda de Dublin

Preparação

Pré-aqueça o forno a 180 °C.

Corte as cebolas e as salsichas em rodelas grossas e, posteriormente, as batatas e as cenouras em rodelas com cerca de 3-5 mm de espessura.

Coloque metade das salsichas no fundo de uma caçarola e, por cima, uma camada constituída por metade das batatas, cebolas, cenouras, do sal, da pimenta e da salsa. Repita o procedimento com a restante metade de salsichas e de vegetais.

Regue tudo com o caldo de legumes e a bebida vegetal e tape.

Leve ao forno.

Passados 1 hora e 40 minutos, retire a caçarola do forno e acrescente o bacon vegan e a margarina. Volte a levar ao forno por mais 20 minutos. Retire e deixe repousar durante dez minutos.

Mexa bem e sirva.

Esta receita é parte integrante do e-book "REMIX - Receitas para reaproveitar alimentos", edição da Too Good To Go.