Feta pasta

Preparação

Coloque os legumes e o queijo feta num tabuleiro de forno e tempere com azeite, alho em pó e orégãos.

Leve ao forno a 180 ºC durante 30 minutos.

Desfaça o queijo e misture tudo, junte a massa já cozida e está pronto.

Dica do pai: adicione manjericão, orégãos ou coentros só no final, depois de retirar do forno.

Dica de poupança: experimente fazer esta receita com os legumes que tiver no frigorífico. Pode usar esparguete, macarrão ou fusilli.