Tortilha de espargos e queijo

Preparação

Coza as batatas com pele e deixe arrefecer, de preferência de um dia para o outro.

Coloque um fio de azeite num frigideira. Adicione a cebola e os espargos e salteie. Adicione a batata cortada às rodelas e salteie mais um pouco. Coloque os ovos batidos e tape, espalhe o queijo desfeito. Tempere de sal e pimenta e tape. Deixe cozinhar em lume brando durante cinco minutos.

Destape e vire a tortilha com a ajuda de um prato. Deixe cozinhar mais cinco minutos, retire do lume e sirva com salada.