Daniel Oliveira foi ao 'Domingão', na tarde de domingo, dia 31 de agosto, com o objetivo de revelar o nome que está de regresso à SIC: Maria João Bastos.

Inicialmente, o apresentador e diretor de programas do canal começou por manter algum suspense. "É uma mulher que já teve muito sucesso na SIC. É alguém que os portugueses conhecem bem", disse, dando algumas pistas.

"Os portugueses gostam muito dela, multifacetada, já teve muito sucesso também sem ser na SIC e está de regresso muito em breve", acrescentou.

Antes de revelar o nome, adiantou ainda que se tratava de "alguém que se ia juntar num próximo projeto" que vai contar ainda com o regresso de Tiago Teotónio Pereira e de outros nomes muito conhecidos como Pepê Rapazote, Sofia Alves, Júlia Palha e Lourenço Ortigão.

"A vilã desse projeto é uma atriz portuguesa que as pessoas conhecem bem na SIC e está de volta. Começa a gravar nas próximas semanas... A Maria João Bastos está de volta", anunciou. "A Maria João Bastos está a gravar no Brasil e vem agora para ser uma grande vilã - a personagem que no original foi da Lília Cabral", reforçou.

Apesar de não ter revelado o nome do novo projeto, em conversa com João Baião e Débora Monteiro, Daniel Oliveira confirmou que se tratava de uma novela que "já foi um grande êxito na TV Globo e que a SIC vai fazer".

"Grande regresso, um beijinho querida Maria João, uma atriz extraordinária. Fez a Liliane Marise", recordou João Baião, referindo-se à novela 'Destinos Cruzados', da TVI. Na trama, a atriz deu vida à personagem Liliane Marise que era cantora e chegou mesmo a gravar um álbum e a realizar concertos fora das câmaras, tendo conquistado o público com temas de sucesso como 'Eu Quero Uma Mala Chique' ou 'Pancadinhas de Amor'.

Por sua vez, Luciana Abreu reagiu: "Não acredito. A nossa Joãozinho está de volta. Querida, tenho a certeza absoluta que estás a ver a emissão. Um beijinho muito grande. Temos saudades tuas. É das atrizes mais generosas que temos em Portugal. Diverte-te muito enquanto aí estás [no Brasil] e regressa também com saudades porque já sabes como é que é."

De recordar que Maria João Bastos começou a carreira no mundo da representação nos anos 90, tendo começado com projetos como 'Cinzas', 'Todo o Tempo do Mundo' ou 'Médico de Família'.

Nestes vários anos na arte de representar, Maria João Bastos soma projetos como 'Sabor da Paixão', 'Só Gosto de Ti', 'Sítio do Picapau Amarelo', 'Tempo de Viver', 'Equador', 'Sedução', 'Intriga Fatal', 'Bairro', 'Coração d'Ouro', 'Na Corda Bamba', 'A Espia', 'Amor Amor' ou 'Flor Sem Tempo'.

