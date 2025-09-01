A semana inicia-se sob fortes mudanças: já no dia 1, segunda-feira, Saturno, em movimento retrógrado, regressa a Peixes, signo onde havia iniciado a sua passagem em março de 2023. Serão pouco mais de 5 meses em que todos seremos novamente confrontados com questões que tiveram início nessa altura e que ainda não foram concluídas. Podem ser assuntos pessoais ou profissionais, que deverão agora ser finalmente encerrados até meados de fevereiro de 2026.

Saturno é o grande mestre, o pai severo que castiga sem piedade os filhos que não cumpriram as suas tarefas, e por isso é conhecido como “O Senhor do Carma”. No processo de fecho de ciclo – um ciclo de cerca de três anos –, espera-se que sejamos recompensados pelos nossos esforços. Sim, porque Saturno também sabe premiar aqueles que cumpriram os seus deveres.

Numa perspetiva mais ampla, Saturno completa o grande ciclo zodiacal, atravessando cada signo ao longo de aproximadamente 29 anos. Volte um pouco atrás no tempo e observe o que de significativo aconteceu na sua vida há 29 anos, e faça a ligação com o momento presente, com o que tem vivido desde 2023.

Isto acontece porque Peixes é o último signo do zodíaco e, portanto, todos nós – toda a humanidade – estamos a atravessar a fase final de um grande ciclo. A partir de 14 de fevereiro, com a entrada de Saturno em Carneiro, todos teremos encerrado um longo ciclo de vida e iniciaremos outro, já que Carneiro é o primeiro signo de mais um percurso de 29 anos.

Para intensificar este processo, ainda esta semana começaremos a sentir as transformações provocadas por um eclipse lunar – um eclipse de Lua Cheia que acontece no dia 7 de setembro, aos 15 graus de Peixes. Repare que, mais uma vez, estaremos envolvidos num contexto de finalizações na mesma área onde Saturno nos toca.

Um eclipse lunar traz de volta questões do passado para que sejam encerradas e, assim, abram espaço ao novo. Portanto, ninguém conseguirá escapar a este momento de conclusões e fins definitivos. Todos estamos inseridos neste contexto; no entanto, quem tiver luminares (Sol e Lua), planetas ou pontos relevantes entre os 10 e os 29 graus de Peixes, Virgem, Gémeos e Sagitário, sentirá de forma mais intensa e impactante a força desta energia de encerramento.

O melhor que podemos fazer por nós, neste período, é recolher os remos do barco e deixar que a vida nos conduza aos portos onde devemos chegar no fecho desta viagem.

A humanidade inteira atravessa finais e recomeços – a começar por Saturno e estendendo-se a Úrano, Neptuno e Plutão –, quando, a partir de 2026, estes planetas mais poderosos mudarão definitivamente de signo. É inútil tentarmos controlar um processo que está totalmente fora do nosso alcance. O caminho é relaxar e confiar na vida, confiar na natureza, que sempre tende ao equilíbrio.

Boa viagem a todos!