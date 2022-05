Os rolinhos são um snack versátil e saudável, perfeito para aqueles dias em que está muito calor. Recheie-os com os ingredientes que tiver à mão. Uma sugestão da Too Good To Go.

Um pequeno‑almoço completo e multicolorido que nos garante um aporte equilibrado de nutrientes, muitas vitaminas e minerais, maior saciedade por várias horas. Uma receita de Joana Moura, a partir do livro "Alimentação Fora da Caixa".

É tão simples preparar receitas inovadoras e deliciosas a partir da combinação de ovo com os ingredientes que ditam a nossa imaginação. Uma receita da autoria de Joana Moura, a partir do livro "Alimentação Fora da Caixa".

Os sabores do mar e da terra cruzam-se nesta torta deliciosa que pode servir de entrada ou de prato principal.

Uma receita que agrada a toda a família. Pouco tempo de preparação, poucos ingredientes para comprar e preparar.

Frango cortado em pequenos pedaços, vegetais, um molho muito fresco. O resultado é uma refeição ligeira e plena de sabores.

Um prato delicioso, rápido e muito suculento.

Esta receita é tão fácil e rápida que ainda vai a tempo de fazer hoje para a sobremesa.