Tranche de bacalhau na frigideira com tomate cereja

Preparação

Pré-aqueça o forno a 190 ºC.

Numa frigideira com um fio de azeite, coloque os flocos de pimenta vermelha e o alho e refogue por um minuto, ou até que o alho fique dourado.

Cubra o fundo com o tomate cereja e deixe cozinhar, mexendo ocasionalmente, até que fiquem macios mas mantendo ainda a sua forma, cerca de oito a dez minutos. Adicione o vinho branco, mexa e deixe que ferva.

Finalmente, junte as folhas frescas de manjericão e salva, o sumo e raspas do limão, as azeitonas, sal e a pimenta a gosto e cozinhe por mais dois minutos. Transfira para um recipiente e reserve.

Na mesma frigideira limpa, junte mais um pouco de azeite e deixe aquecer. Coloque a tranche de bacalhau cortada em três postas, e previamente temperada de sal e pimenta.

Deixe cozinhar, até este dourar (cerca de cinco minutos). Cuidadosamente vire o bacalhau e leve agora ao forno, por mais cinco a oito minutos. Retire e cubra com o tomate e o seu suco.

Sirva de imediato, acompanhado com a quinoa e delicie-se.