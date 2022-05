Rolinhos de vegetais

Preparação

Corte os ingredientes do recheio em palitos e organize-os de modo a serem fáceis de agarrar com os dedos ou com uma colher.

Embeba as folhas de arroz, uma de cada vez, em água morna durante entre 30 segundos a um minuto, até ficarem maleáveis.

Disponha as folhas de arroz numa tábua.

Coloque os ingredientes para recheio no centro de cada folha de arroz, deixando uma margem de 3 cm à volta. Dobre uma ponta para cima do recheio e enrole um bocado, apertando bem. Depois, dobre para dentro os lados do rolinho. Continue a enrolar até o rolo ficar fechado.

Para fazer o molho, misture a manteiga de amendoim, o molho de soja e o sumo de limão. Esmague o alho e junte-o ao molho. Adicione um pouco de água morna, para criar uma consistência em que possa molhar os rolinhos.